Un reparto dell'ospedale di Crotone è stato chiuso, e sarà riaperto domani, per consentire la sanificazione dei locali dopo che un paziente è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto l'azienda Sanitaria provinciale che ha anche specificato che sono otto e non nove i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nel territorio della provincia di Crotone.



L'Asp specifica che i nove che risultano dal bollettino regionale tengono conto anche del risultato del test su un paziente attualmente contagiato il cui tampone di controllo è risultato nuovamente positivo. Gli otto nuovi contagi, secondo la nota dell'Asp a firma del direttore generale Francesco Masciari, e del direttore sanitario Pietro Brisinda, sono stati riscontrati sui 141 tamponi eseguiti sul territorio provinciale nella giornata del 19 ottobre 2020 ed inviati al Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per essere analizzati. Uno dei nuovi contagiati ha avuto accesso in un reparto dell'ospedale di Crotone.



"Il caso - scrivono i dirigenti dell'Asp - pertanto, è stato particolarmente attenzionato attraverso l'effettuazione di tamponi diagnostici a tutti i contatti, anche non stretti, compreso il personale dipendente. Il reparto, per il quale è stata disposta la chiusura a cura della Direzione Medica di Presidio dopo le attività di sanificazione verrà riaperto nella giornata di domani". Tra gli altri contagiati tre sono da considerare nuovi casi in quanto non fanno riferimento a contatti stretti con pazienti positivi. Per questo sono in corso accurate indagini epidemiologiche finalizzate al contact tracing. Le altre persone risultate positive sono: due provenienti da altra nazione, un contatto stretto di un positivo già noto proveniente da altra regione; due contatti stretti con positivi già noti.