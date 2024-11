Torna sulla situazione coronavirus il sindaco di Curinga e lo fa con una diretta facebook. Due i casi accertati (sintomatici) nel piccolo centro del Catanzarese dove il primo cittadino ha deciso già ieri con apposita ordinanza di chiudere scuole e studi medici dopo i primi due casi riguardanti due cittadini di rientro.



Eseguiti 60 tamponi, 25 persone sono state messe in quarantena. Altri test sono in corso.



Preoccupanti le parole del sindaco che invita alla responsabilità tutti i cittadini: «Ora la situazione è complessa, l'isolamento del virus è più difficile perche le occasioni di contagio sono state innumerevoli, non ho l'autorità per emettere provvedimenti più restrittivi. Consiglio però a chi rientra da fuori regione di sottoporsi al tampone per il bene di tutti. Ora più che mai dobbiamo essere responsabili perchè potremmo diventare zona rossa».