Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha comunicato ai cittadini il primo caso di coronavirus nella cittadina altotirrenica

Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha comunicato ai cittadini il primo caso di coronavirus nella cittadina altotirrenica. Il soggetto risultato positivo, probabilmente una donna, sarebbe asintomatico. Si tratta di un infermiere in servizio all’ospedale di Cetraro. Si tratta del secondo caso al nosocomio Giannino Iannelli in meno di una settimana. Quattro giorni fa, anche il sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, aveva annunciato il primo caso contagio nella sua comunità, che ha visto suo malgrado protagonista un altro sanitario. L'ospedale cetrarese ha fatto registrare anche un terzo caso, quello del primo medico calabrese affetto da Covid, ma per fortuna il dottor Giuseppe Errico, che ha voluto raccontare il suo dramma personale, è già stato dichiarato guarito e attualmente è un buono stato di salute.

Attivate tutte le procedure

Il sindaco Ernesto Magorno ha voluto dare subito la notizia alla cittadinanza attraverso la sua pagina facebook, che usa spesso per le comunicazioni ufficiali, e ha immediatamente convocato il Coc, il Centro Operativo Comunale. Inoltre, ha attivato tutte le procedure di quarantena previste e comunicato il caso di positività al comandante delle locale Stazione dei Carabinieri, il quale si è subito recato a Palazzo di Città.

La solidarietà del sindaco

Il primo cittadino diamantese, ancora, ha espresso telefonicamente la sua vicinanza all’operatore sanitario ed alla sua famiglia. L'infermiere ha assicurato che sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus non ha avuto contatti con la comunità cittadina ma esclusivamente con i colleghi di lavoro. Durante la sua diretta facebook, Magorno ha anche invitato tutti ad affrontare con compostezza e senza panico questa notizia, dicendosi fiducioso che Diamante saprà superare anche questa difficile prova.