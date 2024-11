Il dramma della diffusione del coronavirus sembra avere, per certi aspetti, anche un lato positivo. In questi giorni, infatti, nonostante l'angoscia delle privazioni, i cittadini stanno tirando fuori la parte più umana di sé, rendendosi protagonisti di gesti degni di nota. Accade anche anche sulla costa tirrenica cosentina, dove il buon cuore del "Gruppo commercianti di Diamante" ha dato vita all'iniziativa del "carrello sospeso". Ne dà notizia l'emittente locale Telediamante. L'iniziativa ha subito riscosso grande successo e ha ottenuto anche il supporto dell'amministrazione comunale, guidata dal senatore di Italia Viva Ernesto Magorno.

Il “carrello sospeso”

In questi giorni l'economia ha subito un drastico rallentamento, stipendi ed entrate sono a rischio, per cui molte persone oltre alla paura del contagio devono fare letteralmente i conti in tasca per sopravvivere. A Diamante hanno pensato bene di dare vita all'iniziativa del "carrello sospeso", chiaramente ispirato all'usanza di origini partenopee di lasciare il caffè pagato ad ignoti clienti che non possono permettersi di gustare una tazzina bollente della prelibata bevanda.

Contro il disagio economico

Nei supermercati e nei negozi che aderiscono all'iniziativa del "carrello sospeso", è possibile lasciare in una cesta beni di prima necessità (come pasta, latte, pane, zucchero, sale, bagnoschiuma, dentifricio, ecc) da destinare alle famiglie che in queste ore vivono anche il dramma del disagio economico. Alcuni esercizi commerciali, hanno messo a disposizione anche il servizio della consegna a domicilio, così da evitare uscite incontrollate da parte della popolazione. Di volta in volta, saranno comunicati i nomi degli negozi che aderiscono sulla pagina facebook Gruppo Commercianti Diamante. «La speranza - fanno sapere i responsabili - è che questa bellissima iniziativa possa essere imitata anche in altre città».