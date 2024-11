Nessun contagio è stato rilevato nella campagna di screening anti-Covid gratuito avviata dal Comune di Isola di Capo Rizzuto. Lo rende noto lo stesso ente sul proprio sito web. Il test antigenico rapido è stato eseguito, su prenotazione volontaria, agli over 60, ai portatori di handicap, ai commercianti e ai dipendenti delle stesse attività.

Nessun positivo su 600 test

«È terminata ieri – si legge sul portale - la prima fase dello screening gratuito voluto dal sindaco Maria Grazia Vittimberga e dell’assessore alla sanità Randolfo Fauci in sintonia con tutta la squadra di maggioranza. Sono stati circa 600 i tamponi effettuati dal laboratorio “Volante” di Crotone, che con la grande collaborazione del Centro Operativo Comunale formato dalle associazioni di protezione civile di Isola Capo Rizzuto, ha effettuato un meticoloso lavoro in massima sicurezza. Nessun tampone è risultato positivo: sicuramente una buona notizia che ci farà vivere con maggiore sicurezza le festività natalizie».

Lo screening proseguirà a gennaio

«È chiaro che il dato non devi farci rilassare – è scritto ancora sul sito del Comune - in questo periodo più che mai dobbiamo tenere la guardia alta e non lasciare nulla al caso. Usciamo già da un periodo di zona rossa e ora che la situazione inizia a migliorare dobbiamo evitare di fare tornare il virus a circolare, sappiamo quanto è pericoloso. I dati sul territorio parlano di circa 270 casi registrati dall’inizio della pandemia, di cui ancora 70 attivi e ben 7 vittime. Il lavoro dell’amministrazione per rallentare l’espandersi proseguirà subito dopo le festività natalizie con la ripresa dei tamponi gratuiti a partire da lunedì 11 gennaio».