Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus a Lamezia. Ai cinque già assodati, nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri cinque, tra i quali due minori. In totale in questo momento si calcolano dieci casi accertati. Tre sono riconducibili a un cittadino di origine straniera residente a Lamezia, mentre gli altri due al cinquantenne la cui positività è nota da ieri mattina.

E proprio questo sarebbe il caso più temuto per la possibile catena di contagi alla quale potrebbe essere legato. Si attendono i risultati di altri tamponi, circa quaranta quelli fatti per cercare di isolare contagi. Le operazioni procedono a rilento vista la mole di tamponi provenienti in particare dai centri di accoglienza straordinaria di Rende e Amantea. Il sindaco Paolo Mascaro si era detto nelle scorse ore preoccupato di un possibe focolaio. Non resta che attendere le prossime ore per capire come si evolverà la situazione.