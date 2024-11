Nuovo caso di coronavirus a Locri. Si tratta di una donna del luogo, di rientro da un matrimonio in Veneto. Una volta giunta a Locri, la persona ha accusato febbre ed altri sintomi tipici del Covid-19.

Si è deciso, quindi, di sottoporla a tampone al fine di verificare l’eventuale positività che è stata confermata dall’esito dell’esame.

Le forze dell’ordine sono adesso al lavoro per ricostruire la rete di contatti avuti dalla donna, al fine di avvisare tutte le persone entrate in contatto con lei e fare in modo che anch’esse possano sottoporsi a tampone per verificare l’eventuale contagio.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’evolversi della vicenda, anche se la situazione appare già sotto controllo, grazie all’intervento immediato da parte delle autorità.