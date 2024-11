Si registra nel comune di Mongrassano, nel Cosentino, un caso positivo al Covid-19, si tratta di un dipendente comunale. A darne notizia è il sindaco, Ferruccio Mariani, tramite un comunicato pubblicato sul sito del comune.

«Mi è stato da poco comunicato dalle Autorità competenti, che un dipendente che espleta servizio presso la Casa Comunale di Mongrassano è risultato positivo al test Coronavirus - Covid-19. Desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione è stata immediatamente attivata ed in questo momento è pienamente operativa – scrive il primo cittadino - Infatti ho provveduto a chiudere la Casa Comunale impedendo di fatto l’accesso sia ai dipendenti che al pubblico e si sta provvedendo ad effettuare una sanificazione straordinaria di tutti i relativi locali. Nel precisare che il caso è seguito dalle competenti autorità sanitarie, sono ad informarvi di essere in attesa di indicazioni operative in merito ai comportamenti da porre in essere sia nei confronti della cittadinanza che del personale il quale, unitamente agli Amministratori, dovrà probabilmente essere sottoposto ad accertamenti diagnostici con l’effettuazione dei tamponi ed attuare la quarantena volontaria in attesa dei relativi risultati. Sarà mia premura comunicare alla cittadinanza l’evoluzione di questa vicenda ed ogni altra ed utile notizia in merito».

Secondo i dati riportati ieri dall’Asp di Cosenza sono 174 i casi positivi, all’infezione da Covid-19, di cui 14 persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Annunziata.