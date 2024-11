Il Conad è stato momentaneamente chiuso per sanificazione. In vista della riapertura, il titolare lancia un appello per la ricerca di personale

Sono risultati positivi al Covid durante un controllo di routine alcuni addetti alle vendite del supermercato Conad di Mormanno. Così il titolare ha chiuso l'accesso ai locali del punto vendita, nel centro della cittadina del Pollino, avviando d'urgenza la sanificazione degli ambienti.



Ma alla problematica del contagio si aggiunge anche quella legata alla riapertura (che dovrebbe avvenire già domani) per la quale serve il personale da sostituire temporaneamente in attesa del rientro in servizio dei dipendenti risultati positivi. Per questo il titolare ha lanciato un appello per coloro che vogliono candidarsi nel ruolo di salumiere ed addetti alla sala, mentre ha augurato un grande «in bocca al lupo» ai suoi collaboratori ora in quarantena «che da sempre sono in prima linea per garantire un servizio pubblico».