Tre persone positive al Coronavirus a Palmi. A darne notizia è il Comune sul suo profilo Facebook.

«Siamo stati appena informati – è scritto nel post – della presenza di tre nuovi casi di Covid-19 in città. Si tratta di cittadini appartenenti allo stesso nucleo familiare e già posti in regime di isolamento domiciliare. La situazione resta dunque sotto controllo e non vi sono motivi di allarme per la cittadinanza».

Lo scorso giugno, dopo la scoperta di un focolaio di 8 persone in città, era stata istituita una zona rossa nei quartieri della Tonnara, di Pietrenere e di Scinà.

Un provvedimento che era stato adottato dalla governatrice Jole Santelli.