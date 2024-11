Tutte le persone in questione si trovano in isolamento domiciliare. Le due amministrazioni comunali rassicurano: «Già ricostruita la rete dei contatti»

Sono in totale 18 i casi di Covid-19 accertati ad oggi a Palmi. L’aggiornamento del dato è stato fornito dall’Amministrazione comunale tramite la sua pagina Facebook. Si tratta di soggetti tutti posti in isolamento domiciliare e di cui è stata ricostruita la rete dei contatti.

«Viviamo momenti di grande preoccupazione e invitiamo tutti – si legge nel post Facebook– ora più che mai, a rispettare tutte le norme anticontagio. È importante non abbassare la guardia per non ripiombare in una situazione critica: proteggiamoci e proteggiamo gli altri».

E intanto altri 3 casi positivi al coronavirus sono stati accertati poco più lontano, a Taurianova. A darne notizia il Comune con un post pubblicato sulla pagina Facebook. Due dei nuovi contagiati appartengono allo stesso nucleo familiare e sono già stati sottoposti a regime di quarantena.

«Si rassicura che – si legge nel post -, come da protocollo di sicurezza, è già stata ricostruita la catena dei contatti e che tutti gli interessati sono stati prontamente contattati ed avvisati dalle Forze dell’ordine. Si richiama l’attenzione della popolazione, anche in questa ulteriore occasione, sull’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, sull’osservanza delle corrette norme di igiene e sul rispetto del distanziamento interpersonale, unici rimedi efficaci ed attualmente conosciuti per contrastare il diffondersi del coronavirus».