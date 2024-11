Circa quaranta persone per le quali gli screening si erano resi necessari dopo che erano entrate in contatto con un giovane rientrato dalla Sardegna e risultato positivo

«Siamo lieti di comunicare che, ad oggi, tutti i tamponi effettuati sui soggetti posti in isolamento hanno dato esito negativo».

Poche righe sulla pagina Fb del comune di Palmi e torna il sereno. La cittadina che è stata scossa dal Covid ritrova pace con un esito negato per tutti i soggetti posti in isolamento. Ricordiamo, infatti, che solo pochi giorni fa la paura di un nuovo focolaio di Covid-19 nella città di Cilea era stata scatenata dal caso di un giovane rientrato da un viaggio in Sardegna e risultato positivo al tampone.

Questo aveva reso necessario l’intervento del sindaco che aveva emanato 13 ordinanze con le quali sono stati posti in isolamento domiciliare obbligatorio altrettanti nuclei familiari. Si parla di una quarantina di persone tra le quali, naturalmente, c’era anche la famiglia del primo contagiato.

La paura è passata ma resta alta l’attenzione per evitare il peggio.