Due casi di coronavirus a Parenti, centro in provincia di Cosenza. Il Comune, in una nota stampa diffusa sui social ha precisa: «Si informa la cittadinanza che, alla data odierna, sono stati effettuati in totale 9 tamponi a cittadini parentesi. Di questi, 2 risultano positivi (uno ricoverato nel reparto di pneumologia dell'Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, l'altro in isolamento domiciliare) e 7 risultano negativi».

LEGGI ANCHE: Coronavirus nel Cosentino, i contagi crescono anche nella città di Paola

L’attenzione nella provincia, dopo i recenti casi di Torano Castelli, rimane alta: «Come amministrazione comunale abbiamo attivato tutte le procedure necessarie a contenere l'epidemia. Vi terremo aggiornati costantemente sulle pagine istituzionali e sui gruppi. Ora sta a voi darci una mano restando a casa».