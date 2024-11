Era in quarantena da giorni a casa quando ha avvertito i sintomi. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e tra due settimane sarà nuovamente sottoposta al tampone

Primo caso di coronavirus a Praia a Mare. Si tratta di una donna che si trovava già in quarantena nella sua abitazione molti giorni prima di avvertire i sintomi e, secondo la versione fornita, non è entrata in contatto nemmeno con i suoi famigliari più stretti. La paziente si trova in buone condizioni di salute ed è ricoverata nel reparto Covid 19 allestito nell'ospedale Giannino Iannelli di Cetraro. Tra due settimane, quando si spera potrà essere già guarita, la donna sarà nuovamente sottoposta all'esame del tampone.

Città chiusa da una settimana

Con un'ordinanza contingibile e urgente, la n° 75 del 22 marzo 2020, il primo cittadino di Antonio Praticò ha ordinato il divieto di accesso di persone non autorizzate sul territorio comunale. La decisione è arrivata all'indomani della conferenza del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, durante la quale ha annunciato misure ancora più drastiche per provare ad arginare la pandemia da coronavirus che sta mettendo il Paese in ginocchio. Il primo cittadino ha poi spiegato in un'intervista rilasciata all'emittente locale Radio Digiesse, di aver preso la decisione anche per fermare i proprietari di seconde case residenti in altre regioni che, per evitare l'affollamento, stavano per riversarsi nella cittadina altotirrenica.

Barriere di cemento