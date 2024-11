219 persone sono state sottoposte nella giornata di oggi a screening per Covid-19 presso il Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Di queste, nessuna è risultata positiva al test.

La Direzione aziendale inoltre fa sapere che i pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 33: 30 in degenza ordinaria e 3 in Terapia intensiva. 13 persone sono decedute (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 28. Due sono i dimessi di oggi, mentre altri 3 sono pazienti ricoverati e dimessi nei giorni scorsi che, per via della brevità della degenza, non sono stati rilevati nel bollettino.