Aumentano ancora i contagi in Calabria. Nella sola giornata di ieri sono risultate positive a Reggio Calabria 10 persone. A comunicarlo la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria: sottoposti allo screening per CoViD-19 192 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 10 sono risultati positivi al test.



In totale, dunque, ad oggi sono stati sottoposti a controllo 847 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 46. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 19, di cui 3 in Terapia intensiva.

«Si si raccomanda - si legge ancora nella nota - a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria».

Chiusura per Montebello e San Lucido

La governatrice della Calabria Jole Santelli oggi ha emanato un'ordinanza di chiusura del Comune di Montebello Jonico, nel Reggino. Stop a entrate e uscite, sospesa l'attività degli uffici. Montebello ha registrato il decesso di un uomo risultato poi positivo al coronavirus e positivo al tampone è risultato anche il sindaco del paese.



«Una misura – ha spiegato il presidente – che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati fra ieri e oggi. L’ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità».

In serata è arrivata la seconda ordinanza di chiusura da parte della presidente della Giunta regionale Santelli e riguarda il comune di San Lucido, nella provincia di Cosenza. «Ho appena emanato l'ordinanza che dispone la 'chiusura' del Comune di San Lucido. - scrive la governatrice - Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati fra ieri e oggi»