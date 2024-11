Dopo il caso della studentessa cosentina risultata positiva al coronavirus, un altro contagio è stato riscontrato in una scuola calabrese. Stavolta, ad essere coinvolto è un liceo di Reggio Calabria: lo scientifico “Leonardo da Vinci”. Positiva una studentessa, asintomatica, che ora si trova in quarantena. Isolamento disposto anche per i compagni di classe e per due docenti.

A spiegare come sono andate le cose è la dirigente scolastica, Giuseppina Princi, che chiarisce la situazione onde evitare «allarmismi ingiustificati».

«I fatti sono questi – afferma la dirigente che, in un messaggio, ha provveduto a informare il corpo docenti – una studentessa, dovendosi sottoporre a DayHospital ha fatto per prassi un tampone, che è risultato positivo (ma la persona in questione risulta asintomatica). L’Asp territoriale allora ha avvisato di questo la scuola ed ha messo in quarantena precauzionale gli allievi e due colleghi che ieri avevano avuto lezione in quella classe. Quindi cerchiamo di stare tranquilli: se ci fosse stato un pericolo, l’Asp avrebbe preso misure più stringenti. Continuiamo a rispettare ed a fare rispettare le norme del regolamento anti Covid».

Da oggi pomeriggio per la classe coinvolta è partita la didattica a distanza. Si è inoltre provveduto alla sanificazione dei locali della scuola.