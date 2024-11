«La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di oggi sono deceduti, per cause copatologie, due uomini rispettivamente di 79 e di 86 anni, entrambi ricoverati nel reparto di Pneumologia. Il Grande Ospedale Metropolitano porge le più sentite condoglianze ai familiari».



Così nell'ordieno bollettino il Gom di Reggio Calabria che comunica pure che nellle ultime 24 ore sono sono state sottoposte allo screening per Covid-19 73 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 1 è risultato positivo al test.

Casi positivi e ricoveri

In totale, ad ora, sono state sottoposte a controllo 1801 persone. I casi positivi confermati sono 95 (di cui 2 da confermare). I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 29: 20 in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 4 (che si aggiungono al decesso avvenuto all’ospedale di Melito Porto Salvo), mentre i pazienti dimessi perché guariti sono 5.