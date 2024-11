52 persone sottoposte allo screening per Covid-19 nella giornata di oggi e, di queste, 2 risultate positive. Lo comunica la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 35: 33 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 28.

La Direzione del Gom continua a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni, o in caso di sintomi sospetti, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.