Nella giornata di ieri 21 giugno sottoposte a tampone 73 persone. I pazienti in assistenza domiciliare sono 14, in quarantena 155

Sei nuovi casi risultati positivi al tampone del coronavirus effettuato nella giornata di ieri 21 giugno. È quanto comunica l'Asp di Reggio Calabria nel bollettino diramato nella tarda serata di ieri. Complessivamente 73 le persone sottoposte a screening.

I pazienti in Assistenza sanitaria domiciliare sono 14, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asp-Rc. I soggetti posti in quarantena sono in totale 155.



«Si raccomanda alla cittadinanza - si legge nella nota dell'Asp - in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria».