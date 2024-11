Il nuovo caso positivo riportato oggi dal bollettino regionale si registra in provincia di Reggio Calabria. Lo conferma il bollettino del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”: sui 168 tamponi eseguiti oggi, uno è risultato positivo.

I pazienti correlati alla pandemia attualmente ricoverati in ospedale sono 7, di cui 5 positivi al Covid-19. Tutti si trovano in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive. Uno dei pazienti è il contagiato confermato oggi; per 2 soggetti, invece, era già stata data comunicazione dall’Asp di Reggio Calabria. Questi 3 pazienti erano tutti già in isolamento domiciliare obbligatorio. Per quanto concerne i 2 positivi restanti, si tratta di pazienti precedentemente dimessi che sono stati nuovamente ricoverati.

I pazienti deceduti sono 16 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria), mentre i dimessi perché guariti sono 69.