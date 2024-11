Un dipendente della casa di riposo SS. Cosma e Damiano di San Cosmo Albanese, nel Cosentino, è risultato positivo al Covid. Immediato l’intervento di sanificazione dei locali e l'attivazione del processo di tracciabilità.

Il sindaco Damiano Baffa ha emesso una ordinanza di divieto di ingresso presso il centro per anziani per qualsiasi soggetto esterno ma anche interno alla struttura se non dopo essersi sottoposti a tampone con esito negativo. Il processo di tracciabilità riguarda: operatori, personale, ospiti e persone che hanno fatto ingresso nella struttura negli ultimi giorni.

Il provvedimento cautelativo è stato emesso appena dopo che l’ufficio Igiene e Prevenzione di Acri ha comunicato l’accertata positività del dipendente. La struttura, con 43 posti letto, è attiva nella comunità arbereshe da diversi anni ed è autorizzata dalla Regione Calabria.