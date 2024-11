Il coronavirus continua a colpire la provincia di Reggio Calabria. Diversi contagi sono stati registrati nelle scorse ore a Taurianova. Qui, il sindaco Roy Biasi- tramite un videomessaggio trasmesso nella serata di ieri sui social– ha illustrato l’attuale situazione: «I dati – ha inteso specificare il primo cittadino - provengono direttamente dalla Prefettura e sono aggiornati. Attualmente i casi di Covid-19 sono 79, un numero abbastanza consistente che comprende anche 7 contagi tra i vigili urbani. Si tratta – ha aggiunto – di gran parte del personale in servizio nel Corpo, attualmente in isolamento presso le loro abitazioni, a cui va il nostro augurio di pronta guarigione».

I casi a Taurianova

Più lento, l’aggiornamento dei guariti: «Se ne registra due da inizio della crisi». Parlando della ripartizione dei contagiati, Biasi illustra: «55 positivi si trova tra Taurianova centro e contrade, 22 positivi su San Martino, 4 ad Amato». Numeri importanti «ma la situazione – assicura il sindaco – è sotto controllo».

Assistenza alle famiglie in isolamento

Giunta e buona parte dei consiglieri sono invece risultati negativi ai tamponi. Altri test sono in corso tra il personale in servizio nel Comune. I servizi comunali verranno erogati in particolar modo attraverso lo smart working. Previsti altresì attività di assistenza per le famiglie in isolamento (dalla spesa all’acquisto di farmaci): «Vogliamo che i cittadini sentano la vicinanza del Comune in questo particolare periodo», conclude Biasi.