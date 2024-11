Primo caso positivo al Coronavirus anche nel comune di Taurianova. L’annuncio è stato fatto direttamente sulla pagina Facebook del Comune.

«Si informa la cittadinanza che un cittadino di Taurianova, di anni 32, è risultato positivo al test Covid-19 e, alla luce delle condizioni di salute, i sanitari hanno disposto la sottoposizione al regime di quarantena domiciliare obbligatoria. Si rinnova, pertanto, la raccomandazione a non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità, in conformità ai provvedimenti in vigore».

Aumentano, dunque, i casi nella Piana di Gioia Tauro nonostante già diversi comuni abbiano applicato ulteriori restrizioni per blindare i territori ed evitare contagi.