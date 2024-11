Si tratta dell'infermiere in servizio all'ospedale di Corigliano risultato contagiato. È in isolamento, mentre si lavora alla mappatura dei contatti

È Giuseppe Campanella l’infermiere operante presso il presidio ospedaliero “Guido Compagna” di Corigliano risultato positivo al tampone molecolare Covid-19. A confermare la notizia è il Comune di Trebisacce dove Campanella ricopre la carica di assessore alla sanità.

L’amministratore è stato posto in isolamento, unitamente ai propri familiari conviventi e persone con le quali ha avuto contatti. «In accordo con l’ASP - si legge in un comunicato del COmune - è stata effettuata la mappatura dei rapporti duraturi, come da protocollo, e sono stati adottati gli opportuni provvedimenti di sanificazione». Secondo quanto emerge dalla nota «il contagio pare sia avvenuto sui luoghi di lavoro all’inizio della scorsa settimana. Nel periodo di osservazione non si è tenuto alcun incontro al Municipio».