Nuovo caso di Coronavirus nel Vibonese. Si tratta di un giovane di Briatico proveniente nei giorni scorsi dalla Lombardia e che si è subito messo in quarantena obbligatoria una volta giunto nel Vibonese, avvertendo le autorità sanitarie. Al momento della discesa non presentava alcun sintomo. Provenendo da una una zona rossa, si è però ieri sottoposto all’esame del tampone e l’esito positivo è arrivato da Catanzaro.





LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria: tutti gli aggiornamenti in diretta





Si aspetta ora la conferma dall’Istituto superiore della sanità. Nessun pericolo di contagi, in quanto il giovane – che non presenta sintomi particolari e si trova in buone condizioni – una volta arrivato a Briatico dalla Lombardia si è chiuso in casa non avendo contatti con nessuno. Salgono a sei le persone positive al Coronavirus nel Vibonese: tre a Piscopio e due a Filandari.