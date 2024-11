Anche la provincia di Vibo Valentia si trova ad affrontare l'emergenza coronavirus che ha investito tutta la Regione Calabria. Intanto tutta Italia fino al 3 aprile è di fatto "zona protetta" e tutte le attività commerciali resteranno chiuse. Aperti solo i negozi che garantiscono beni essenziali.

29 marzo

Ore 15.40 – Nuovi contagi a Serra San Bruno

Coronavirus, a Serra San Bruno i contagi salgono a 11. Altri cinque casi positivi accertati nella città della Certosa.

27 marzo

Ore 21.10 – Nuovi casi nel Vibonese

Arriva l’esito dei nuovi tamponi effettuati a Fabrizia ed a Serra San Bruno e il risultato determina un aumento rispetto ai casi già conosciuti. A Fabrizia si registrano quattro nuovi soggetti positivi al coronavirus. A Serra, positiva un donna. Stamattina altri due casi accertati.

26 marzo

Ore 9:00 – Un decesso a Vibo Valentia

Il coronavirus miete un'altra vittima, questa volta nel Vibonese. È deceduto nella notte, intorno alle 3.30, un uomo di 62 anni di Fabrizia. Si aggrava il bilancio delle vittime in Calabria: sono 12.

Ore 8.50 – 17 casi positivi nella Calabria centrale

Venti casi positivi in più nell’area centrale della Calabria. I tamponi risultati positivi sono così ripartiti: 3 a Catanzaro, 9 a Crotone e 5 a Vibo Valentia. A questi se ne aggiungono altri 3 già risultati positivi a Catanzaro.

25 marzo

Ore 18.40 - Altri casi positivi nel Vibonese

Ci sono due nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Vibo Valentia. A renderlo noto è il sindaco del comune capoluogo, nonché presidente della conferenza dei sindaci sulla sanità, Maria Limardo. Il dato porta a 27 il numero dei contagiati nel territorio vibonese.

Ore 14.30 - A Vibo i casi salgono a quota 25

In provincia di Vibo Valentia, i casi salgono a 25. Il paziente, attualmente in isolamento domiciliare, risiede nella zona costiera. La conferma giunge dal sindaco di Vibo, Maria Limardo.

Ore 12:40 - Nuovo caso a Vibo

Nuovo caso di coronavirus a Vibo Valentia, all’interno del territorio comunale. L’esito positivo del tampone è giunto questa mattina.

24 marzo

Ore 19.15 - Altro tampone positivo

C’è un altro caso di positività al coronavirus da registrare, purtroppo, in provincia di Vibo Valentia e, in particolare, nel territorio comunale del capoluogo. Per la precisione a Longobardi, frazione già interessata da altri tre casi di contagio. Salgono a 23 i contagi.

Ore 17.15 - Caso positivo a Vibo

C’è un nuovo caso di positività al coronavirus nel territorio del comune di Vibo Valentia. A renderlo noto è direttamente il sindaco Maria Limardo.

Ore 8.00 - Un nuovo caso nel Vibonese

Sono otto i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I casi provengono: 3 nella provincia di Catanzaro, 4 nella provincia di Crotone e 1 a Vibo Valentia.

23 marzo

Ore 17:30 - Nuovo caso e Serra San Bruno chiusa

Nuovo caso nelle Serre vibonesi, a Fabrizia. E intanto la Regione chiude Serra San Bruno.

Ore 8:00 - Nuovi casi nel Vibonese

Dopo i tre casi di Serra San Bruno altri tre si vanno ad aggiungere alla conta dei positivi al Covid-19 nel Vibonese portando a 22 i casi complessivi nella provincia.

22 marzo

Ore 18.20 - Tre casi a Serra San Bruno

Tre nuovi casi di Covid-19 nel Vibonese. Danno esito positivo i tamponi effettuati su alcune persone venute in contatto con il paziente di Serra San Bruno risultato positivo venerdì sera con il secondo tampone al coronavirus e che ora si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Vibo Valentia.

Ore 16:00 - Positivo un dipendente comunale di Nicotera

Positivo al coronavirus un dipendente del Comune di Nicotera.Da qui la chiusura del Municipio da parte del sindaco Giuseppe Marasco e la decisione di sottoporre a tampone tutti i dipendenti comunali ed i componenti dell’amministrazione.

Ore 8.30 - 3 nuovi casi a Vibo

Tre nuovi casi 3 a Vibo Valentia. Qui risultato incerto l'esito di un tampone che sarà quindi ripetuto nei prossimi giorni. Nella giornata di ieri, inoltre, si sono aggravate le condizioni di salute di uno dei pazienti provenienti da Vibo.