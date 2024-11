Il paziente sarebbe asintomatico e si trova quindi in isolamento domiciliare. Salgono ad otto in tutta la provincia i pazienti affetti da Covid-19

Nuovo caso di coronavirus a Vibo Valentia. Si tratta di un cittadino di Vibo città, il cui tampone effettuato nella giornata odierna è risultato positivo. Il paziente è asintomatico, si trova in isolamento domiciliare. Sarebbe rientrato dal Nord recentemente, dove si era recato qualche giorno prima. Quindi non sarebbe tra coloro che risiedono nel Settentrione. Con questo salgono ad otto, in totale, i casi positivi in provincia di Vibo Valentia.