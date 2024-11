Si tratta di tre algerini, subito posti in isolamento. A darne notizia il sindaco Maria Limardo che sulla sua pagina Facebook precisa che «non ci sono ragioni di particolare allarme»

Tre nuovi casi positivi registrati sul territorio di Vibo Valentia, dopo diverse settimane dall'ultimo contagio rilevato in provincia. A darne notizia il sindaco Maria Limardo sulla sua pagine Facebook: «Ci è giunta notizia che tre algerini rientrati sul territorio comunale sono risultati positivi al Covid-19».

Il primo cittadino precisa che i tre contagiati sono stati subito posti in isolamento. «I casi - spiega nel post - sono stati immediatamente isolati e circoscritti», ragion per cui - conclude - «Non ci sono ragioni di particolare allarme».