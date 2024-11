Ci sono altri sei casi positivi, in provincia di Cosenza, direttamente collegati al focolaio di Villa Torano.

Anche tre bambini

Si tratta di tre adulti e tre bambini, familiari dei dipendenti della Rsa a loro volta contagiati dal coronavirus. Ad anticiparne la notizia, che dovrebbe trovare conferma nel bollettino dell'Asp delle prossime ore, è il sindaco di Torano Castello Lucio Franco Raimondo.

Nessuna criticità

«È un nucleo concentrato in particolare nella frazione di Sartano - spiega il primo cittadino - Sia loro, sia gli altri soggetti costretti all'isolamento domiciliare, non accusano sintomi e godono di buona salute. Per adesso dunque, nel nostro territorio non registriamo criticità».