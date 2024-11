Sono accusati dei reati di epidemia colposa, omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario. Sequestrati anche pc e supporti informatici

Sono Massimo Poggi e Luigi Pansini, rispettivamente amministratore e direttore sanitario della residenza per anziani Villa Torano di Torano Castello (Cosenza), le due persone finora iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza, nell'ambito dell'inchiesta che è stata aperta a seguito dei numerosi contagi che sono stati registrati nella residenza per anziani



L'inchiesta riguarda anche la morte di 4 pazienti. I due sono accusati dei reati di epidemia colposa, omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario. Sono stati i Carabinieri del Nas di Cosenza a notificare le informazioni di garanzia. I militari hanno anche sequestrato alcuni computer e supporti informatici.

