Gli inquirenti avviano un'indagine per ricostruire quanto successo. I Nas hanno già ascoltato i direttori sanitario e amministrativo della struttura. La replica di Poggi a Zuccatelli: «L'Asp a Pasqua era chiusa»

Ci sarà una indagine interna ordinata dal manager dell'Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli, per chiarire nel dettaglio tutti i passaggi relativi alla vicenda di Villa Torano.

Ricostruzione dettagliata

Il dirigente vuole capire come mai la Protezione Civile abbia consegnato i kit per effettuare i tamponi direttamente ai responsabili della struttura, dopo l'accertamento del primo caso di positività al Covid-19, ma anche chi ha materialmente prelevato i tamponi stessi, perché l'Azienda Sanitaria sia stata bypassata e come mai, durante le analisi, uno dei titolari della Rsa fosse presente nel laboratorio di virologia di Catanzaro.

Visita dei Nas

Interrogativi posti da Zuccatelli in una intervista rilasciata al nostro network. Ma quella interna potrebbe non essere l'unica indagine destinata ad essere aperta. Oggi a Villa Torano i carabinieri del Nas hanno sentito il direttore sanitario della struttura Luigi Pansini ed il direttore amministrativo Gianmario Poggi, su delega della Procura di Cosenza, che già da qualche giorno ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.

Asp chiusa nei giorni festivi

Lo stesso Poggi ha anche replicato in parte alle affermazioni di Zuccatelli, riferendo ai cronisti di aver allertato la Protezione Civile «poiché l'Asp nei giorni di Pasqua e Pasquetta era chiusa», trattandosi di giorni festivi. «Non abbiamo nulla da nascondere - aveva già sottolineato in precedenza - Abbiamo seguito i protocolli alla lettera. Prima ancora che si diffondesse la notizia del ricovero in ospedale di una nostra ospite abbiamo diffuso un comunicato stampa proprio all'insegna della massima trasparenza»