L'uomo che soffriva di patologie pregresse è arrivato in ospedale già in gravi condizioni. È il 26esimo decesso in provincia

Reggio Calabria registra il 26esimo decesso per coronavirus. Si tratta di un uomo di 59 anni che si trovava da poco ricoverato al Gom nel reparto di terapia intensiva. L’uomo è arrivato in ospedale già in gravi condizioni e ogni sforzo è stato vano. Presentava gravi comorbilità diabete, cardiopatia ischemica , BPCO e, proprio per questo, è rimasto in terapia intensiva solo 24 ore.



La situazione contagi a Reggio Calabria continua a preoccupare ma i casi ospedalizzati sono perennemente monitorati. Attualmente i casi attivi nella provincia reggina sono 1.401 (65 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.331 in isolamento domiciliare); casi chiusi 762 (736 guariti, 26 deceduti).