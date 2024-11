Si registra un nuovo decesso tra le persone con coronavirus ricoverate nei reparti dell’azienda ospedaliera di Cosenza. Si tratta di una donna di 94 anni originaria di Oriolo. È la 29ma vittima da quando è deflagrata la pandemia.

Negativi i tamponi di Castrovillari

Intanto arriva anche una buona notizia. Sta meglio ed è stato per questo trasferito in pneumologia l’ultimo soggetto Covid che era ancora in cura nella rianimazione dell’Annunziata. Inoltre sono risultati tutti negativi ii tamponi prelevati a Castrovillari tra le persone entrate in contatto nei giorni scorsi con un paziente dell’ospedale Ferrari, soccorso in casa dopo una caduta e rivelatosi dopo dieci giorni di degenza, affetto dalla patologia.