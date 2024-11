Al momento i positivi al tampone molecolare in paese sono sei, ma si aspetta vengano effettuati i tamponi ad altri soggetti segnalati dal test rapido

Primo morto per Covid a Nocera, in provincia di Catanzaro. Si tratta di un uomo di 72 anni deceduto nella propria abitazione in seguito a complicazioni legate al virus. Intanto prosegue la campagna di screening avviata dal Comune.

Al momento sono sei i positivi al tampone molecolare e 23 quelli positivi al rapido e il cui risultato deve essere confermato. Pochi giorni fa il primo cittadino aveva lamentato la presenza di troppe persone in strada e la necessità di una maggiore adesione al lockdown per evitare il diffondersi del virus.