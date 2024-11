C’è un nuovo decesso legato al Covid-19 nel Vibonese. Si tratta di un uomo di San Nicola da Crissa di 78 anni, dove si registra, dunque, la seconda vittima in appena due giorni a seguito della morte di una donna che si trovava ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. A darne notizia è l’Amministrazione comunale guidata da sindaco Giuseppe Condello.



«È con profonda tristezza – fa sapere il Comune – che comunichiamo il decesso del nostro concittadino Antonio Ceravolo. Le patologie di cui soffriva e la recente positività al Covid-19 lo hanno sottratto all’affetto dei suoi cari. A nome di tutta la comunità esprimiamo vicinanza ai familiari in questo momento di dolore. Le esequie – si conclude – si svolgeranno oggi in forma strettamente privata».



Salgono così a 19 i decessi legati al Covid nel Vibonese dall’inizio dell’emergenza pandemica. Nella stessa San Nicola da Crissa i casi positivi registrano poi un incremento di due unità, portando a 17 il numero dei contagi dall’inizio della seconda ondata.



A renderlo noto è sempre il Comune: «È pervenuta nella giornata di ieri la conferma telefonica della positività al tampone molecolare di due persone (già positive al test rapido). Si attendono gli esiti per le altre persone sottoposte a molecolare nella stessa giornata». Nelle ultime 24 ore, chiarisce ancora l’Amministrazione, sono stati effettuati, su iniziativa del Comune, 145 test antigenici rapidi, tutti negativi, che portano a 491 il numero dei test della stessa natura effettuati dal 21 novembre e dai quali, dalla stessa data, sono risultati positivi in nove. «L’esito dei test antigenico – si spiega – va sempre confermato da analisi con tecniche di biologia molecolare presso l’Asp».