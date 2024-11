Nella provincia di Cosenza i casi di Coronavirus salgono a otto. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la conferma della positività su due dei tamponi effettuati in giornata. Si tratta di un uomo di Corigliano Rossano e una donna di Cetraro. Quest'ultima è la moglie del primo contagiato dal Covid-19 in Calabria.

Contagiati asintomatici

Secondo quanto riportano fonti accreditate, sia la paziente di Cetraro che il paziente di Corigliano Rossano al momento non presentano alcun sintomo della patologia. La donna si trova in quarantena della sua dimora cetrarese dallo scorso 23 febbraio, quando, insieme al marito, anche lui asintomatico, aveva raggiunto la cittadina tirrenica per una breve ritorno nella terra natìa. I coniugi, infatti, da anni vivono stabilmente al Nord, dove l'uomo frequenta assiduamente l'ospedale di Casalpusterlengo per sottoporsi a dialisi.





In un primo momento, la donna era risultata negativa al test per il Coronavirus. La spiegazione, secondo i medici, risiedeva nel fatto che i soggetti asintomatici hanno basse possibilità di trasmettere il contagio. Invece, nel tardo pomeriggio, è arrivata conferma della positività della donna, sottoposta nuovamente a tampone. Le sue condizioni di salute al momento non destano preoccupazione, mentre il marito, che non è ancora guarito, è stato sottoposto a nuovi controlli. A scopo precauzionale, per entrambi si sta vagliando l'ipotesi di un trasferimento nel reparto di Malattie Infettive di Cosenza.

Buone le condizioni del paziente di Corigliano Rossano

Anche per l'uomo di Corigliano Rossano al momento la situazione sembra essere stabile e senza alcuna complicazione. Nemmeno per lui non si è reso necessario il ricovero e al momento si trova in quarantena nella sua abitazione. I casi accertati nella provincia di Cosenza salgono quindi a 8.