Altri quattro casi di coronavirus sono emersi nelle scorse ore in provincia di Reggio Calabria. Il Comune di Villa San Giovanni, a distanza di poco tempo, ha comunicato la positività di due cittadini. L’ultimo accertato riguarda una donna, in isolamento domiciliare a Reggio, pertanto la gestione del caso è rientrata nella competenza del Comune della città dello Stretto. L’Asp ed in Comune di Villa San Giovanni –tuttavia - stanno provvedendo ad individuare i contatti nella parentela della signora, nella cui cerchia ci sono persone residenti a Villa.

Altra vicenda è collegata al centro di Anoia. Tra gli invitati ad un matrimonio celebrato nei giorni scorsi, come annunciato dal sindaco Alessandro De Marzo, anche un soggetto proveniente da Roma, risultato successivamente positivo al Covid. I partecipanti alle nozze sono stati posti in quarantena in attesa dei tamponi.

E crescono i contagi anche a Bianco. Dopo i due di ieri, riscontrato un altro positivo. Disposta la quarantena obbligatoria per il tutto il nucleo familiare.