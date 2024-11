Tornano nuovamente in piazza gli ambulanti calabresi. Questa volta il presidio è stato organizzato sotto la Prefettura di Catanzaro per protestare contro le ordinanze emenate da alcuni sindaci che ancora impediscono la riapertura dei mercati settimanali. «È dal 3 novembre che non lavoriamo - spiega Domenico Fimiano, segretario Ana Ugl Centrale - chiediamo ai sindaci della Calabria di farci lavorare. Registriamo ancora la presenza di ordinanze emanate da sindaci in tutte le province calabresi che per vari motivi mantengono chiusi i mercati settimanali».

Una delegazione del sindaco Ana Ugl ha chiesto questo pomeriggio un incontro al Prefetto di Catanzaro per poter consegnare un documento: «Pregheremo il prefetto che lo trasmetta a tutti i sindaci perchè queste ordinanze sono addirittura impugnabili al Tar che impediscono di lavorare agli ambulanti».