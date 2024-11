Il leader di Forza Italia parla dal San Raffaele di Milano dove viene curato: «Sono risultato tra i primi cinque per carica virale»

«Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista». Sono queste le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, da alcuni giorni ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a causa del coronavirus.





L’ex presidente del Consiglio ha chiamato a sorpresa i senatori di Fi, riuniti a palazzo Madama, e ha voluto fare anche un saluto in diretta a un comizio elettorale in Valle D'Aosta. Berlusconi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute ragionando con i senatori sulla necessità di presentare un piano articolato di riforme che pungoli il governo sul Recovery Fund: «È un voto molto importante, io sono con voi, Forza Italia è e resta essenziale per il Paese. Siamo la forza più europeista della coalizione di centrodestra, portatrice dei valori del Ppe», ha detto Berlusconi.





Successivamente il Cav è intervenuto telefonicamente a un comizio in Valle D'Aosta per fare auguri ai candidati forzisti: «Abbiamo tanto da lavorare e tante battaglia da fare per un Paese libero», ha ribadito.