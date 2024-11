Sono 224 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle scorse ore in Calabria. Nei dati riferiti dalla Protezione civile nazionale, si evidenzia un decesso e ben 261 guariti. Il totale dei casi, da inizio emergenza, giunge così a quota 21.151; i morti, 422.

Il bollettino della Regione

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 399.378 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 414.398 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Covid-19 sono 21.151 (+224 rispetto a ieri), quelle negative 378.227.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi nelle cinque province

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: casi attivi 4509 (66 in reparto Ao Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 ad Acri e 4 in Ospedale da campo 11 in terapia intensiva, 4400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2138 (1958 guariti, 180 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi 1309 (41 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1264 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1672 (1590 guariti, 82 deceduti).

- Crotone: casi attivi 583 (38 in reparto; 545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1530 (1500 guariti, 30 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 264 (11 ricoverati, 253 in isolamento domiciliare); casi chiusi 957 (931 guariti, 26 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1650 (86 in reparto; 13 P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1544 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6181 (6077 guariti, 104 deceduti).

- Altra Regione o stato Estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I contagi odierni

I contagi per provincia di oggi sono: Cosenza 37, Catanzaro 33, Crotone 6, Vibo 1, Reggio Calabria 147. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.785.