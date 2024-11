Contagi in calo oggi in Calabria. Sono 175 i nuovi casi positivi al coronavirus. È quanto emerge dal bollettino diramato nella giornata odierna. Alto invece il numero dei guariti, 485, mentre si registrano pure 10 decessi. Attualmente nella regione sono 10.341 gli attuali positivi.

In particolare, le persone risultate positive al Coronavirus sono 18.712 (+175 rispetto a ieri), quelle negative 352.676. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: 99 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all’ospedale da campo, 14 in terapia intensiva, 4.591 in isolamento domiciliare; 1.081 guariti, 145 deceduti.

- Catanzaro: 35 in reparto all’AO a Catanzaro; 16 a P.O Lamezia; 21 all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1.430 in isolamento domiciliare; 1.023 guariti, 78 deceduti.

- Crotone:35 in reparto; 927 in isolamento domiciliare; 881 guariti, 18 deceduti.

- Vibo Valentia: 16 ricoverati, 469 in isolamento domiciliare; 561 guariti, 21 deceduti.

- Reggio Calabria: 112 in reparto; 13 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.315 in isolamento domiciliare; 4.268 guariti, 91 deceduti.

- Altra Regione o stato Estero: 200 in isolamento domiciliare; 204 guariti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 42, Catanzaro 1, Crotone 40, Vibo Valentia 43, Reggio Calabria 49.

Altra Regione o stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Ottanta dei positivi del Setting Fuori Regione/ Stato Estero sono inseriti nel totale dei casi dell'Asp di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.