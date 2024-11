È emergenza coronavirus anche in Calabria dove i casi positivi registrati nella regione aumentano di giorno in giorno.



Nel decreto del Governo varato il 9 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esteso a tutta Italia la "zona rossa" che di fatto è diventata zona protetta. Misure straordinarie quindi valide per tutta la Penisola. Chiuse scuole e università fino al 3 aprile.



Nel decreto firmato l'11 marzo invece sono state adottate misure ancora più stringenti. Chiuse tutte le attività commerciali. E una nuova stretta è arrivata il 21 marzo quando il Governo ha deciso di chiudere tutte le aziende e le fabbriche, garantendo solo i servizi essenziali.





IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA: CONTAGI E DECESSI

DALLE ALTRE PROVINCE:

5 aprile

Ore 19.00 - Il punto a Cosenza

Sono più che raddoppiati rispetto all’ultimo bollettino, i casi positivi nel comune di Oriolo passati da sei a quindici. Tutti i casi nella provincia di Cosenza ad oggi, comune per comune.

Ore 17.00 - Altra vittima a Rogliano

Ha cessato di battere al centro Covid del Santa Barbara di Rogliano il cuore di un uomo, G.F. di 81 anni. Si tratta della sedicesima vittima da complicanze per coronavirus della provincia di Cosenza. Anche lui ha contratto l’infezione nella casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

Le persone risultate positive al coronavirus sono 795 (+54 rispetto a ieri), quelle negative sono 10.742.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 57 in reparto; 7 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 20 deceduti

Cosenza: 53 in reparto; 2 in rianimazione; 151 in isolamento domiciliare; 6 guariti; 16 deceduti

Reggio Calabria: 35 in reparto; 4 in rianimazione; 173 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 11 deceduti

Vibo Valentia: 7 in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 5 deceduti

Crotone: 22 in reparto; 75 in isolamento domiciliare; 4 deceduti





A partire da oggi le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.





I soggetti in quarantena volontaria sono 8534, così distribuiti:

Cosenza: 2546

Crotone: 1368

Catanzaro: 1269

Vibo Valentia: 529

Reggio Calabria: 2822





Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.289.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 15:10 - Morta una donna a Vibo Valentia

È una 85enne residente a Vibo Valentia la sesta vittima del coronavirus nel Vibonese. La donna è morta questa mattina nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Jazzolino, dove si trovava ricoverata da qualche giorno in seguito alle complicazioni della malattia.

Ore 11.35 - Nuovi casi nel Vibonese

Salgono a cinque i casi di positività al coronavirus a Pizzo. L’elenco, dopo i primi due casi registrati nei giorni scorsi e l’esito del tampone sull’anziano con patologie pregresse deceduto ieri, si allunga con ulteriori due tamponi positivi. Casi, questi, che sarebbero strettamente collegati ai precedenti.

Ore 11.20 - «I tamponi di Crotone devono essere effettuati dall'Asp locale»

«L'esame dei tamponi effettuati nel territorio crotonese deve essere di competenza dell'Asp di Crotone, l'azienda sanitaria pitagorica si attrezzi perché in grado di farlo e la Regione e la sostenga». La richiesta è del presidente della Provincia di Crotone Giuseppe Dell'Aquila che ha scritto alla governatrice delle Calabria Santelli.

Ore 9.40 - Nuovo decesso a Cosenza

Si registra un nuovo decesso per le complicanze da coronavirus nei reparti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Ha perso la vita V.P. di 87 anni, uno degli ospiti della casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero in cura nel capoluogo bruzio.

Ore 9.15 - Altri contagi nel Reggino

Altri sette casi positivi nella provincia di Reggio Calabria riscontrati nella giornata di ieri 4 aprile. È quanto comunicato dalla direzione sanitaria dell'Asp.

Ore 7.40 - Altri tamponi positivi

Sono 13 i tamponi risultati positivi al Covid 19 all'esito dell'ultima seduta del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In totale i pazienti sottoposti ad esame sono stati 303 e di questi 13 sono risultati positivi.

Ore 7.30 - Dimesso il sindacalista di Cosenza

Dimesso e guarito il sindacalista Uil ricoverato. Un carabiniere è stato invece trasferito al Mater Domini di Catanzaro. QUI la situazionde della provincia di Cosenza comune per comune.

Ore 7 - Positiva una paziente ricoverata a Reggio Calabria

Positiva al tampone del coronavirus una paziente e ricoverata nel reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero “Morelli” di Reggio Calabria. È quanto si legge nel bollettino del Gom. La paziente è ricoverata da circa 10 giorni ed è stata sottoposta a due tamponi risultati negativi. La positività si è riscontrata al terzo tampone.

4 aprile

Ore 19.36 - Altri due morti tra gli anziani di Chiaravalle

Morti questo pomeriggio a Catanzaro due ex ospiti della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale che erano stati trasferiti nei giorni scorsi. Il bilancio delle vittime tra gli ex degenti della rsa, sale a 12.

Ore 17.20 - IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Il bollettino della Regione del 4 aprile. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 741 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 9959.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:





Catanzaro: 60 in reparto; 8 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 19 deceduti

Cosenza: 54 in reparto; 2 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 13 deceduti

Reggio Calabria: 35 in reparto; 4 in rianimazione; 159 in isolamento domiciliare; 13 guariti; 11 deceduti

Vibo Valentia: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 44 in isolamento domiciliare; 2 deceduto

Crotone: 22 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8602, così distribuiti:

Cosenza: 2395

Crotone: 1357

Catanzaro: 1247

Vibo Valentia: 566

Reggio Calabria: 3037

Ore 10.20 – Altro decesso tra gli anziani della casa di cura

Decimo decesso tra gli anziani della casa di riposo di Chiaravalle. L’uomo era stato trasferito al Pugliese-Ciaccio dalla struttura assistenziale. Il bilancio delle vittime sale a 16 nella provincia di Catanzaro.

Ore 9.45 – Due morti a Vibo

Altri due morti nel Vibonese il coronavirus. All’ospedale “Pugliese” di Catanzaro è deceduto un 61enne di Vibo Valentia che si trovava ricoverato nel nosocomio capoluogo di regione. L’altro decesso interessa un anziano trovato privo di vita due giorni fa nella zona della Marinella di Pizzo Calabro dai sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia. Aveva contratto il coronavirus.

Ore 9.30 – Nas nelle case di cura della Locride

I carabinieri del Nas di Reggio Calabria unitamente a quelli del Gruppo Carabinieri di Locri, hanno predisposto appositi controlli presso alcune case di cura della Locride, in particolare nei Comuni di Bruzzano, Locri e Mammola. Nessuna anomalia sul piano igienico ma rilevate criticità in merito al numero dei degenti, l'assenza di personale specializzato e la mancata richiesta all'Asp di Reggio Calabria di effettuare tamponi.

3 aprile

Ore 17.30 - Crotone, al via i tamponi sui sanitari

Anche a Crotone al via all'esecuzione dei tamponi diagnostici sugli operatori sanitari dell'Asp secondo un criterio di priorità del rischio a cui i lavoratori sono esposti.

Ore 17.00 - Decesso a Reggio Calabria

Morto un anziano ricoverato al Gom di Reggio Calabria. Proveniva dalla casa di riposo Raggio di Sole di Melito Porto Salvo.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9963 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 733 (+42 rispetto a ieri), quelle negative sono 9230. Complessivamente 45 i decessi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 68 in reparto; 8 in rianimazione; 64 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 16 deceduti

Cosenza: 54 in reparto; 3 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 12 deceduti

Reggio Calabria: 35 in reparto; 4 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 11 deceduti

Vibo Valentia: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare; 2 deceduti

Crotone: 22 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 deceduti

I soggetti in quarantena volontaria sono 9308, così distribuiti:

Cosenza: 3085

Crotone: 1329

Catanzaro: 1227

Vibo Valentia: 611

Reggio Calabria: 3056





Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.988.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 14.00 – Altro morto a Vibo

Deceduto all’ospedale di Vibo Valentia il paziente contagiato dal coronavirus e ricoverato allo Jazzolino il 21 marzo scorso e proveniente dal nosocomio di Serra San Bruno.

Ore 13.00 - Un decesso a Catanzaro

Un altro decesso si è registrato questa mattina nell'unità di Terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di un uomo che già da tempo qui si trovava ricoverato perchè affetto da Covid 19.

Ore 12.30 - Quattro casi a Reggio Calabria

Altri quattro casi positivi al tampone del coronavirus riscontrati ieri nella provincia di Reggio Calabria. È quanto registrato dall'Asp che comunica di aver sottoposto complessivamente nella giornata di ieri 2 aprile 120 persone allo screening.

Ore 11 - Oriolo, positivi assessore e tre consiglieri

Salgono a sei le persone positive al coronavirus ad comune Oriolo dichiarato "zona rossa" dalla Regione. Dopo i primi due casi, tra cui il sindaco della cittadina dell'Alto Jonio cosentino, Simona Colotta, sono risultati positivi anche un assessore e tre consiglieri comunali.

Ore 7.00 – Nuovi contagi a Catanzaro, Crotone e Vibo

Quindici i tamponi risultati positivi dopo i test nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, 206 i pazienti sottoposti ad accertamento e 15 quelli risultati positivi, di questi 4 sono risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 10 nella provincia di Crotone e 1 a Vibo Valentia.

2 aprile

Ore 22.35 – Trasferiti tutti i pazienti della Rsa di Chiaravalle

Si chiude, quindi, solo in tarda serata il drammatico capitolo che per un'intera settimana si è arricchito di continui colpi di scena fino alla firma dell'ordinanza che ha disposto il trasferimento di tutti gli anziani della Domus Aurea al policlinico universitario Mater Domini.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9034 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 691 (+22 rispetto a ieri), quelle negative sono 8343.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 46 in reparto; 9 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 9 guariti; 14 deceduti

Cosenza: 57 in reparto; 2 in rianimazione; 118 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 12 deceduti

Reggio Calabria: 35 in reparto; 6 in rianimazione; 145 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 10 deceduti

Vibo Valentia: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 33 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

Crotone: 21 in reparto; 65 in isolamento domiciliare; 4 deceduti

I soggetti in quarantena volontaria sono 9293, così distribuiti:

Cosenza: 3055

Crotone: 1326

Catanzaro: 1203

Vibo Valentia: 575

Reggio Calabria: 3134

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.814.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Ore 7.00 – Nuovi casi a Catanzaro e Crotone

Sono complessivamente 10 i tamponi risultati positivi all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Gli accertamenti sono stati realizzati su 210 pazienti e dieci di questi sono risultati positivi. Nel dettaglio, 6 nella provincia di Catanzaro e 4 nella provincia di Crotone.