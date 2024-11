«Le nostre richieste sono state accolte. Il capo del dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, mi ha confermato che, a breve, la Calabria riceverà quattro ospedali da campo da adibire all’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19». Lo comunica il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì.





I quattro ospedali saranno ubicati a Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Locri.



«Una soluzione che garantirà copertura sanitaria anche in quei territori sprovvisti di presidi anti-Covid. Sono particolarmente orgoglioso del risultato raggiunto. Nei giorni scorsi - chiarisce il presidente della Regione -, avevo chiesto ufficialmente alla Protezione civile e alla Croce rossa italiana la consegna di ospedali da campo attrezzati per far fronte alla seconda ondata della pandemia e fondamentali per decongestionare i nostri ospedali. Il mio appello - condiviso con la Giunta e i consiglieri regionali - è stato accolto con grande sollecitudine e questo non può che infondere nuova fiducia per il prossimo futuro».





«In pochi giorni - conclude Spirlì -, abbiamo centrato obiettivi importanti come l’aumento di 244 posti letto (tra cui 10 di terapia intensiva) in tutta la regione e il reclutamento di 300 tra medici e infermieri da destinare alla battaglia contro il Coronavirus. L’operatività dei quattro ospedali da campo migliorerà dunque l’offerta complessiva e ci consentirà di affrontare le prossime settimane con maggiore serenità. Questa Giunta regionale continua a essere in prima linea contro il Covid e al fianco di tutti i Calabresi»