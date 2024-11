In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

12 luglio

Ore 21.10 - Casi negativi nel Cosentino

Negativi gli esiti della prima batteria di tamponi eseguiti sui contatti stretti dei tre soggetti, tutti consanguinei, risultati positivi al Covid-19 nella zona nord del Tirreno.

Ore 17 – Il bollettino della Regione

Salgono i contagi in Calabria dopo i casi positivi registrati tra i migranti giunti nel Reggino nelle scorse ore. Sono 28, in totale, le persone risultate positive al coronavirus. La conferma arriva dalla Regione Calabria nel bollettino di oggi, 12 luglio. Fino a questo momento sono stati effettuati 103.000 tamponi.

Ore 13 – Proteste ad Amantea

Statale 18 bloccata per dire no all'arrivo di 13 pakistani sbarcati a Roccella Jonica. È la protesta messa in campo ad Amantea dai cittadini. Traffico in tilt. La task force dell'Asp di Cosenza ha avviato i protocolli sanitari.

11 luglio

Ore 20.30 - Due migranti positivi

Due casi positivi al coronavirus tra i 70 migranti sbarcati ieri sera a Roccella Jonica. A confermarlo è l’amministrazione comunale di Bova, dove sono stati trasferiti una trentina di profughi.

Ore 17 - Il bollettino regionale

Due positivi in più nel bollettino regionale della Calabria. 29 le persone attualmente ancora positive.

Ore 10.20 - «App Immuni? Un flop»

L’app Immuni non ha avuto il successo sperato: troppo poco usata dagli italiani in un momento in cui ancora il virus è in circolazione. Ad ammetterlo e a parlarne il commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

8 luglio

Ore 16.40 - Il bollettino regionale

Nuovo contagio da coronavirus registrato nel bollettino odierno della Regione Calabria. Il caso positivo attestato dall’Asp di Reggio Calabria è stato intercettato grazie allo screeningn pre-ricovero. Ad oggi, nella nostra regione, sono stati effettuati 99.608 tamponi.

7 luglio

Ore 17 - Il bollettino regionale

Un nuovo caso di contagio si registra oggi in Calabria. Il caso positivo di oggi è relativo all’Asp di Reggio Calabria ed è stato intercettato grazie ad uno screening pre-ricovero. Lo riporta il bollettino odierno della Regione.

Ore 14.40 - Negativi tamponi dei contatti dell'anziana positiva

Sono tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati sui cittadini venuti a contatto con l'anziana donna calabrese rientrata dalla Valle D'Aosta dove risiede e che, attualmente, si trova in regime di isolamento domiciliare con un figlio e il nipote in un bed&breakfast di Rogliano, e con la dottoressa di Fiumefreddo Bruzio che lavora in una struttura ospedaliera di Roma.

6 luglio

Ore 17 - Il bollettino regionale

Il numero degli attualmente positivi resta fermo a 26, mentre si registra un nuovo ricovero in reparto a Reggio Calabria. Da inizio emergenza sono stati effettuati oltre 97mila tamponi. A riportarlo il bollettino odierno della Regione Calabria.

Ore 12 - I migranti della nave-quarantena verranno trasferiti a Crotone

I 169 migranti che lasceranno la nave quarantena Moby Zazà e Porto Empedocle (Agrigento) verranno trasferiti, con più autobus, in strutture d'accoglienza di Crotone. L'operazione di trasferimento dei 169 migranti è stata decisa dopo l'esito del doppio tampone di controllo anti-Covid.

Ore 8.20 - Al via i tamponi all'aeroporto di Lamezia

Sono iniziati questa mattina i tamponi a campione (sempre su base volontaria)nell'aeroporto di Lamezia Terme per i turisti in arrivo in Calabria. D'intesa con Sacal è stato infatti prediposto nel piazzale esterno dello scalo internazionale lametino una sorta di check point dove, a partire dalle 8 di questa mattina, i sanitari messi a disposizione dalla centrale operativa Suem 118 hanno sottoposto a tampone i passeggeri provienienti da Bergamo e dalla Svizzera.

5 luglio

Ore 17 - Il bollettino regionale

Nessun nuovo caso di contagio è stato rilevato nelle ultime 24 ore in Calabria: è quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. Sul territorio calabrese ad oggi sono stati effettuati 97.433 tamponi (531 in più rispetto a ieri).

4 luglio

Ore 19.05 - La parente è positiva, calabrese fatto scendere dal treno

Un uomo del Cosentino è stato fatto scendere dal treno a Napoli perché una sua congiunta era risultata positiva al tampone. Secondo quanto appreso, la donna contagiata dal Covid-19 sarebbe una dottoressa originaria di Fiumefreddo Bruzio che lavora nel Lazio.

Ore 17.05 - Il bollettino della Regione Calabria

C’è un nuovo caso di Covid-19 in Calabria. Lo comunica la Regione nel suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 96.902 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.183 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 95.719.

Ore 13.50 - Nuovo caso di coronavirus in Calabria

È stata trovata positiva al Covid-19 una donna anziana originaria della provincia di Cosenza ma residente in Lombardia rientrata in Calabria. La donna si trova in isolamento a Rogliano.