28 maggio

Ore 18.52 – Gom Reggio Calabria: nessun positivo

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 224 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test. I pazienti affetti da Covid-19 attualmente in ospedale sono 3, tutti in degenza ordinaria. I pazienti deceduti sono 15 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’ospedale di Reggio Calabria). In virtù di una dimissione effettuata quest’oggi, i pazienti dimessi perché guariti sono 66.

Ore 17 – Il bollettino della Regione Calabria

Zero contagi anche oggi in Calabria dove ad oggi sono stati effettuati 64.697 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.158 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 63.539.

Ore 15:50 - «La citta di Vibo non ha più positivi»

«Oggi è un altro giorno bellissimo. La città di Vibo Valentia non ha più positivi per adesso e, speriamo, per sempre. Questo non vuol dire che siamo totalmente usciti dal tunnel ma siamo sulla giusta strada nella quale potremo rimanere solo se sapremo rispettare le regole: distanza sociale e mascherine».

Lo ha annunciato il sindaco Maria Limardo attraverso il canale social del Comune.

27 maggio

Ore 22 – Nuovo contagio nel Reggino

Un solo nuovo contagio in provincia di Reggio Calabria. Lo riferisce la Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria nel bollettino del 27 maggio 2020.

Ore 17 - Il bollettino della Regione Calabria

Un solo positivo in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal nuovo bollettino della Regione Calabria sull'epidemia da Covid-19.

Ore 16.50 - A Crotone pandemia quasi finita

Da ben 27 giorni in provincia di Crotone non si registra alcun nuovo contagio da coronavirus. È seconda solo alla provincia di Trapani dove è da 28 giorni che il conteggio dei nuovi casi positivi è fermo a zero. È quanto emerge da un’elaborazione fatta da Il Sole 24 ore sui dati della Protezione civile. Sono proprio 28 i giorni dopo i quali, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, si può dichiarare finita una pandemia, ossia un periodo equivalente a due cicli di incubazione in cui non sia rilevato nessun nuovo caso positivo.

Ore 12.30 - Settore bus turismo al collasso

Gite scolastiche, escursioni, viaggi religiosi. Tutto annullato. La filiera dei trasporti legati al settore turistico è in crisi. Il fatturato è azzerato e sono a rischio oltre 3mila posti di lavoro in tutta la Calabria.

Questa mattina, Confapi Calabria ha organizzato una grande manifestazione, portando oltre 90 autobus davanti alla cittadella regionale.

Ore 12.10 - Alla Calabria 11 milioni per ricambio bus

Più di 11 milioni sono stati assegnati alla Regione Calabria per acquistare autobus del trasporto pubblico locale e regionale fino al 2024. È quanto stabilisce il decreto ministeriale proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli: «I mezzi dovranno essere tecnologicamente all'avanguardia e consentire di poter rispettare i criteri di sicurezza adottati in seguito al Covid-19»

Ore 11.40 - Cosenza, scende a tre il numero dei ricoverati

Scende a tre il numero delle persone ricoverate nell'ospedale Annunziata di Cosenza perché positive al Covid-19. Quelle in isolamento domiciliare sono invece 138. Di queste 112 non presentano alcun sintomo, mentre 26 sono sintomatici. È quanto riferisce l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Ore 11 - «Riaprire i parchi giochi»

Grande preoccupazione viene espressa dagli esercenti dello spettacolo viaggiante calabrese che in una nota evidenziano come «ad oggi non è ancora stata infatti emanata da Regione Calabria l'ordinanza di riapertura. I luna park e i parchi giochi cittadini - è scritto in una nota - sono chiusi ormai dalla fine di febbraio, e la stagione turistica è ormai alle porte. Gli esercenti attendono da settimane notizie sulla loro sorte, dopo aver subito un danno economico rilevante per l'impossibilità di lavorare a Carnevale, a Pasqua e nelle feste cittadine.

26 maggio

Ore 17.20 - Il bollettino della Regione

Anche oggi non sono stati riscontrati nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Lo ha comunicato la Regione attraverso il suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 62.255 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.157 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 61.098

25 maggio

Ore 17.20 - Il bollettino della Regione

Zero nuovi contagi nell’ultimo bollettino diramato dalla Regione. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 61.249 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.157 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 60.092. Aumenta il numero dei guariti, sono 797 (+11 rispetto a ieri).

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare; 134 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 4 in reparto; 152 in isolamento domiciliare; 278 guariti; 34 deceduti.

- Reggio Calabria: 5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti.

- Crotone: 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 101 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.102 così distribuiti:

- Cosenza: 1.787

- Crotone: 2.846

- Catanzaro: 2.754

- Vibo Valentia: 411

- Reggio Calabria: 2.304

Ore 16.40 – Nessun caso tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Nessun nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.