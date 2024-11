Il Pollino piange la prima vittima del Covid 19. Nel tardo pomeriggio di oggi è spirata la donna settantacinquenne di Frascineto, ricoverata da giorni presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, dove era arrivata dopo aver manifestato i sintomi del contagio.



La notizia ha lasciato sgomenta l'intera comunità arbereshe che attraverso il sindaco, Angelo Catapano, si è stretta in un ideale abbraccio attorno alla famiglia e all'anziana madre 95enne che viveva insieme a lei e che è risultata positiva, insieme alla badante, anche se al momento le sue condizioni non destano preoccupazione. La donna deceduta aveva accusato febbre alta lo scorso 15 ottobre ed era stata soccorsa dal personale del 118. Dopo aver effettuato il tampone ed essere risultata positiva era stata trasferita a Cosenza dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso di oggi.

Altro decesso a Reggio Calabria

L’altro decesso registrato oggi è avvenuto a Reggio Calabria, nel Grande ospedale metropolitano. È stata proprio la direzione aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” a comunicare la morte di un paziente ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Si tratta di un signore di 77 anni con altre patologie severe concomitanti.

In data odierna, rende noto ancora il Gom, sono stati sottoposti allo screening per Covid 19, 370 soggetti, di cui 14 sono risultati positivi al test.

Sono 47 i pazienti positivi al Covid 19 e ricoverati in ospedale: 26 dei quali in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 17 in Pneumologia e 4 in Terapia intensiva.