Si aggrava il bilancio delle vittime Covid in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, sono tre le vittime registrate nei reparti dell'Azienda Ospedaliera nelle ultime ventiquattr'ore.

A perdere la vita anche una delle degenti provenienti da Villa Marta, la comunità alloggio per anziani di Spezzano della Sila dove arde uno dei diversi focolai da coronavirus ancora attivi in queste ore nel territorio bruzio. Un secondo decesso è stato registrato in rianimazione mentre una terza persona è giunta cadavere in pronto soccorso. La positività è stata accertata attraverso un tampone post mortem.



