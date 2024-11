Si registra un altro decesso di paziente con Covid nel Cosentino. Secondo quanto si è appreso si tratta di un uomo di 86 anni originario di Scalea.

Nuovi ricoveri in terapia intensiva

Salgono così a 41 le vittime in provincia di Cosenza dall'inizio della pandemia. Intanto sono saliti a cinque i pazienti in terapia intensiva. Ai due degenti già presenti in reparto, si sono aggiunti tre nuovi casi provenienti da malattie infettive, costretti alla rianimazione per l'aggravarsi delle condizioni cliniche.