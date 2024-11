Una situazione cambiata in modo repentino negli ultimi cinque giorni. È quella di Ionadi, nel Vibonese, dove, sul fronte Covid, si registra un deciso incremento dei contagi. A comunicarlo è il sindaco Antonio Arena che rende nota la presenza di «ben 17 nuovi casi tra positivi al test molecolare e positivi al sierologico in attesa di conferma del molecolare».

«Dopo settimane senza nuovi casi di persone positive al Covid-19 comunicati dall’Asp – chiarisce Arena – e con il numero ufficiale fermo ai sette casi di prima Natale, salvo guarigioni ad oggi ancora non comunicate, abbiamo avuto notizia ufficiale dei 17 nuovi casi. Fortunatamente – aggiunge – sono tutti asintomatici, fanno parte di pochi nuclei familiari, e sono stati già posti in quarantena obbligatoria e a loro va il mio augurio di una pronta guarigione. Lo stesso importante aumento di casi si è verificato in altri comuni intorno a noi come abbiamo modo di sapere dagli organi di informazione, e questo fa pensare alle leggerezze assunte durante questo periodo festivo».

Quindi Arena aggiunge: «Il governo centrale e quello regionale hanno già varato nuove norme restrittive della vita sociale e scolastica per cercare di arginare il diffondersi della pandemia e che, io oggi estenderò tramite ordinanza sindacale anche per le scuole dell’infanzia ubicate nel nostro territorio comune. Misure che non saranno prese a cuor leggero perché creano difficoltà ulteriori alle famiglie e a settori economici già provati ma che certamente il senso di responsabilità impone di dover prendere.

Dobbiamo evitare contatti il più possibile. Ci viene raccomandato di spostarci il meno possibile, solo per motivi validi. Dobbiamo indossare la mascherina, lavarci le mani frequentemente e mantenere la distanza di sicurezza.In tutto questo bisogna prestare particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragili: gli anziani e le persone con pregressi problemi di salute. La tanto temuta nuova ondata è attualità e dobbiamo affrontarla con vero senso di responsabilità. Chiedo a voi tutti di seguire le misure di sicurezza scrupolosamente, e in caso di dubbio di mettervi in isolamento e chiamare il medico per indicazioni».

Preoccupazione a Monterosso

Desta preoccupazione il focolaio di coronavirus sviluppatosi nella Rsa “Villa delle rose” di Monterosso Calabro, dove 27 tra anziani ospiti e operatori sono risultati positivi al test antigenico e sono poi stati sottoposti a tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata. Per un’anziana si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Il sindaco Antonio Lampasi, con propria ordinanza, ha disposto la quarantena fiduciaria domiciliare dei soggetti risultati positivi al test rapido; il censimento di tutti i contatti diretti; la sospensione dell’attività didattica fino al 17 gennaio; il divieto di entrata/uscita dal territorio comunale salvo motivi di salute, di lavoro o estrema urgenza; la chiusura del cimitero; il divieto di permanenza ai venditori ambulanti; la sospensione del mercato rionale settimanale; la sospensione di tutte le funzioni religiose ed eventi pubblici; il divieto di spostamento dalle ore 20 alle ore 5 del giorno successivo.

Il sindaco, all’esito del tavolo tecnico sanitario ha poi informato che «nella giornata di lunedì 11 gennaio, d’accordo con il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo, verranno eseguiti in loco i tamponi molecolari che riguarderanno il maggior numero di contatti noti».

Salgono i contagi a Fabrizia

Nel frattempo salgono a 55 i casi positivi a Fabrizia, comune dell’area montana del Vibonese ancora “zona rossa” con Piscopio per effetto della proroga del provvedimento del presidente della Regione Calabria fino al prossimo 15 gennaio. Aumenta anche il numero di tamponi effettuati: ora sono 95 ma di 25 di questi non si conosce ancora l’esito, mentre i test hanno dato responso negativo in 15 casi.

Ancora nel Vibonese, oltre alla zona rossa di Fabrizia e Piscopio dove in quest'ultima frazione i casi positivi hanno raggiunto e superato quota 340 (sei dei quali registrati ieri) nuovi contagi si sono verificati nel capoluogo (sette tra Vibo città e Vibo Marina); Filadelfia (sei nuovi casi); Mileto (cinque nuovi per un totale di 10 attualmente positivi); due a Soriano, uno rispettivamente aSan Gregorio d’Ippona e Stefanaconi.